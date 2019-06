"Anpfiff" zum Woodstock mit Fußball-Legenden

Erstmals wird das Woodstock der Blasmusik heuer abseits der Musikbühnen eröffnet. Zum Auftakt des Musikfestivals am morgigen Donnerstag werden sich in der Arco-Area in Ort im Innkreis um 17 Uhr die Mannschaften der "Copa Pele" und ein "Woodstock-All-Star-Team" duellieren. Dabei werden die Musiker einen schweren Stand haben. Schließlich kann Copa-Pele-Teamchef Toni Pfeffer ausschließlich auf ehemalige Nationalspieler zurückgreifen. Der Stammkader der Legendenmannschaften hat insgesamt mehr als 500 Länderspiele auf dem Buckel. "Fußball ist ein Teamspiel. Auch in der Musik geht es darum, gut zusammenzuspielen", sagt Woodstock-Organisator Simon Ertl, für den mit dem Auftritt der Fußball-Legenden in Ort ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung geht. Manuel Ortlechner, der 2017 seine aktive Karriere beendet hat, freut sich auf ein echtes Heimspiel. Er wuchs in Ort auf und hat auf dem Platz, auf dem das Spiel ausgetragen wird, mit dem Kicken begonnen. "Für mich ist das ein sportliches Heimkommen, ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel und das Festival", sagt Ortlechner.

Bis Sonntag werden in Ort rund 60.000 Besucher erwartet.

Diese Stars spielen mit

„Die Vorfreude, bei diesem großen Festival aufzutreten, ist riesengroß. Das wird eine lässige Sache“, sagte Copa-Pele-Teamchef Toni Pfeffer gestern im Telefonat mit den OÖN. Der Kader mit dem Pfeffer, der auch selber mitspielen wird, ins Innviertel kommt, kann sich mehr als sehen lassen: Walter Knaller, Michael Hatz, Joachim Standfest, Thomas Flögel, Andreas Orgris, Andreas Herzog, Peter Artner, Peter Pacult, Frenkie Schinkels, Christian Mayrleb, Reinhard Kienast, Andreas Lasnik, Manuel Ortlechner und Eduard Glieder.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at