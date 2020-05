Anmeldungen an Hochschulen laufen

In der Zeit des Lockdowns habe die Regionalität an Bedeutung gewonnen, sagt Florian Reitsammer, Obmann von LEADER Oberinnviertel-Mattigtal: "Es wird wieder geschätzt, was unsere Region zu bieten hat." So auch beim Studieren: Es ist wieder möglich, sich für die Hochschulen Burghausen und Deggendorf/Pfarrkirchen zu bewerben.

Der Campus Burghausen ist ein Teil der Technischen Hochschule Rosenheim und bietet neben Chemieingenieurwesen und Chemtronik auch Betriebswirtschaft und Umwelttechnologie an. Die ersten Absolventen haben den Campus heuer bereits erfolgreich in die Unternehmen oder aufbauende Masterstudiengänge verlassen. In der Zeit, in der der Präsenzunterricht entfiel, wurden Onlinevorlesungen abgehalten. Der Tag der offenen Tür wird heuer virtuell begangen, unter campus-burghausen.at.

Die THD – Technische Hochschule Deggendorf – ist eine schnell wachsende Hochschule mit internationalem Campus. Unterrichtet werden die mehr als 7000 Studenten aus 100 Ländern in Englisch. Es gibt viele Schwerpunkte für ein Bachelor- oder Masterstudium, unter anderem die Zweige Gesundheitswissenschaften, Informatik, Mechatronik, Kommunikation und Medien. Alle Studiengänge finden Sie unter th-deg.de.