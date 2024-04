Anmeldung für "grenzenlosen" Halbmarathon ab sofort möglich

Am Samstag, 11. Mai, findet die Veranstaltung anlässlich des Grenzland-Laufcups 2024 statt. Die Anmeldung für die Premiere ist bereits online unter sc-neuhaus-inn.de möglich. Dabei werden Bewerbe in mehreren Altersgruppen und Distanzen angeboten. Kinder und Jugendliche können ihr sportliches Können über 500 bzw. 1200 Meter unter Beweis stellen. Anschließend starten der Halbmarathon sowie die Halbmarathon-Staffel und der Lauf über sieben Kilometer. Start und Ziel sind an der Alten Innbrücke in Neuhaus am Inn. Die Strecke führt zur Hälfte durch die bayerische Grenzgemeinde und zur Hälfte durch Schärding. Während und nach den Läufen gibt es für die Zuschauer Verpflegung am alten Zollhaus in Neuhaus.

"Sport verbindet von Haus aus und erneut Neuhaus und Schärding", sagt Stephan Dorn, Bürgermeister von Neuhaus und einer der Ideengeber für die neue Sportveranstaltung. Er freue sich auf die grenzübergreifende Veranstaltung. Die Vorfreude liegt auch ganz auf der österreichischen Seite: "Ich freue mich, dass mit dem ersten Grenzenlos-Halbmarathon das freundschaftliche Band, das Schärding und Neuhaus seit jeher verbindet, noch weiter gestärkt wird", sagt Schärdings Bürgermeister Günter Streicher.

