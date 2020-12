Anmeldung, Absage, Alternative: Wie Metten heuer gefeiert werden

Weihnachten wird in Coronazeiten anders ablaufen als bisher. So auch in den Pfarren. Ganz verzichten müssen die Menschen auf einen Kirchenbesuch nicht, seit dem Ende des zweiten Lockdowns am 7. Dezember werden auch wieder öffentlich zugängliche Gottesdienste gefeiert. Da die Kinder- und Christmetten am 24. Dezember zu den meist besuchten Gottesdiensten im Kirchenjahr zählen, müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, damit die geltenden Abstandsregeln weiterhin eingehalten werden können. Jede Pfarre entscheidet selbst, wie heuer gefeiert wird.

Eine Möglichkeit ist, mehrere, kleinere, gestaffelte Gottesdienste anzubieten, damit sich die Mitfeiernden besser verteilen können. Dafür hat sich zum Beispiel die Pfarre Mauerkirchen mit Regionaldechant Gert Smetanig entschieden. Die Kindermette in Mauerkirchen wird gleich drei Mal gefeiert – um 15, 16 und 17 Uhr.

Zählkarten, Voranmeldung

Damit trotz drei Kindermetten nicht zu viele Menschen gleichzeitig kommen, setzt Pfarrer Gert Smetanig auf Zählkarten. Diese hängen für die drei Kindergottesdienste und die Christmette um 23 Uhr in der Pfarrkirche Mauerkirchen auf. Jene für die Christmette um 21.30 Uhr in Burgkirchen in der dortigen Pfarrkirche.

Die Stadtpfarre Braunau St. Stephan setzt auf Voranmeldung bei den Gottesdiensten an Heiligabend. Für die Kindermette um 15.30 Uhr sowie die Christmette um 23 Uhr wird um Anmeldung per Mail oder Telefon im Pfarrbüro gebeten. In der Bezirkshauptstadt wird es mehrere Kindermetten geben, gefeiert werden sie in den Pfarren Ranshofen und St. Franziskus – jeweils 15 und 16 Uhr. Christmetten werden auch in Höft-Haselbach gefeiert. Eine jede Pfarre greift auf ein anderes System zurück. Die Pfarren Gilgenberg und Mining zum Beispiel setzen die Kindermetten in diesem Jahr aus. In Gilgenberg gibt es einen Alternativvorschlag: Stattdessen können die zwei Kripperl und das Jesuskind in der weihnachtlichen Kirche mit den Kindern besichtigt werden. Die Christmette um 22 Uhr findet statt.

Im Wallfahrtsort Maria Schmolln stehen heuer unterschiedliche, weihnachtliche Stationen für die ganze Familie im Klostergarten und der Kirche bereit. Alle Familien sind eingeladen, diese zu besuchen. Es besteht auch die Möglichkeit, Lieder und Texte über QR-Codes am Handy abzuspielen. Wer lieber selbst lesen und singen will, kann das natürlich auch. Die Stationen können vom vierten Adventsonntag, 20. Dezember, und am Heiligen Abend von 9 bis 16 Uhr besucht werden.

Schatzsuche in Hochburg-Ach

In Hochburg und Maria Ach wird ab 10 Uhr zu einer Weihnachtsschatzsuche geladen – an drei verschiedenen Wegen. Bei dieser Suche erleben die Familien die verschiedensten Tiere und Menschen aus der Weihnachtskrippe und sollen einen besonderen Schatz finden. Ab der Pfarrkirche Hochburg, Pfarrkirche Maria Ach und beim Pfarrhof Duttendorf starten die Wege. In Maria Ach wird um 16 Uhr auf der Pfarrhofwiese, also im Freien, eine Kinderweihnacht gefeiert. Um 16 Uhr in der Pfarrkirche Hochburg und Maria Ach ein Weihnachtsgottesdienst, speziell für Ältere. Und zur Christmette wird um 22 Uhr bzw. 23 Uhr geladen. Ans Herz gelegt werden auch Messübertragungen im Fernsehen. Alle Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche St. Stephan zum Beispiel werden über Kabel-Braunau-TV übertragen.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at