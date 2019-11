Anlaufstelle für pflegende Angehörige wird eröffnet

Mitarbeiterin Christine Wally-Biebl präsentiert die Angebote und Unterstützungsleistungen, die pflegende Angehörige in der Servicestelle erhalten. Um 18.30 Uhr hält Erwachsenenbildnerin Margit Hauft einen Vortrag.

Das Alter stimmt nicht jeden milde. Manchmal werden ältere Menschen stur, aggressiv oder auch etwas boshaft. Hauft verknüpft in ihrem Vortrag die Alterssturheit, die auch ein Anzeichen einer beginnenden Demenzerkrankung sein kann, mit der frechen Pippi Langstrumpf, die sich von niemandem etwas sagen lässt.

Um die Angebote zu nutzen, müsse man den Angehörigen nicht bereits jahrelang pflegen. "Im Gegenteil: Ein Beratungsgespräch sollte auch schon vor Beginn einer Pflege- oder Betreuungssituation in Anspruch genommen werden, um dann im Falle des Falles ein gutes Netzwerk an Hilfen und Unterstützungen hinter sich zu haben. Während es in der Kinderbetreuung schon gang und gäbe ist, sich im Vorfeld Gedanken über die Betreuungsmöglichkeiten zu machen, fehlt das in der Familie in Bezug auf ältere oder kranke Angehörige", so Wally-Biebl. Dazu komme, dass die Pflege und Betreuung von nahen Angehörigen häufig immer noch als eine Pflicht angesehen werde, die man möglichst ohne fremde Hilfe schaffen muss.

Geschwister, Ehegatten oder Nachbarn um Hilfe zu bitten, koste Überwindung. Das führe schließlich zu einer Überforderung. "Immer wieder erreichen uns die Anrufe erst dann, wenn ein müdes ‚Ich kann nicht mehr’ am anderen Ende der Leitung die völlige Überlastung mit der Situation zu Hause aufzeigt", sagt die diplomierte Lebens- und Sozialberaterin sowie zertifizierte Familienberaterin. Christine Wally-Biebl ist in der Caritas-Servicestelle in Ried in der Riedholzstraße 15 a und in der Bezirksbauernkammer Braunau Ansprechperson für pflegende Angehörige.