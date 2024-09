Angehende Maturantin half in den Sommerferien in Uganda

Hanna Schmidt, angehende Maturantin der HTL Braunau mit Ausbildungsschwerpunkt Bionik, hat im Sommer in Uganda an einer Partnerschule der HTL Braunau mitgeholfen. Seit gut zehn Jahren besteht die Partnerschaft mit der Brother Konrad School in Uganda: Eine Reihe von Projekten wurde seither umgesetzt, unter anderem der Bau einer Tischlerwerkstatt oder die Anpflanzung von rund 20.000 Bäumen.

"Ich bin mit Jakob Pichler, der ein Jahr Auslandszivildienst in Uganda machte und seither jedes Jahr an Projekten in Uganda arbeitet, und einem Schulkollegen nach Uganda geflogen. Beeindruckt hat mich die großartige Gastfreundschaft, mit der wir in unserer Partnerschule, aber auch bei mehreren Besuchen außerhalb aufgenommen wurden. Insbesondere die entspannte Lebensweise vieler Menschen hat mir sehr gefallen. Obwohl sie keinen einfachen Alltag haben und es an vielerlei mangelt, gelingt es ihnen gut, Stress zu vermeiden", sagt die HTL-Schülerin.

Vor allem in zwei Bereichen hat Hanna gearbeitet: einerseits in der Tischlerwerkstätte, wo Stromkabel gezogen und Maschinen gewartet wurden, und andererseits an einem Gelände, wo die Pflanzung von Baumsetzlingen, die Umzäunung des Geländes und Arbeiten zur Hühneraufzucht am Programm standen.

"Es hat Spaß gemacht"

"Wir haben sehr einfach gelebt, Plumpsklo und Kübeldusche waren normal, aber es hat Spaß gemacht, dass wir ganz konkret helfen konnten." Hanna Schmidt hat bereits 2023 an einer Reise zur Partnerschule in Nicaragua teilgenommen. "Man erhält Einblicke, die man als Individualreisender nie bekommen würde."

