Angehende Innviertler Polizistin kam zufällig zu ihrem ersten Einsatz

Am Sonntag gegen 5:30 Uhr erstattete ein Taxilenker Anzeige über freilaufende Pferde auf der Hartforst Landesstraße L1055 zwischen Burgkirchen und St. Peter am Hart. Beim Versuch durch die Beamten die Tiere einzufangen, verließen diese die Fahrbahn und liefen über Grünland in Richtung Gemeindegebiet Braunau davon.

Zur selben Zeit kam zufälligerweise eine 32-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Braunau vorbei. Die Frau kontaktierte ihre Freundin und nach ca. einer Stunde gelang es den beiden Frauen, eines der Tiere einzufangen und bei einer Pferdehalterin am dortigen Sandplatz einzusperren. Etwa eine halbe Stunde später kam auch das zweite noch freilaufende Pferd zu der Koppel und konnte ebenfalls eingefangen werden.

Aufnahmeprüfung gerade absolviert

Die Tiere konnten dank der professionellen Unterstützung der beiden Frauen unverletzt der Besitzerin übergeben werden. Wie sich später herausstellte, hatte die 32-Jährige gerade erfolgreich die Aufnahmeprüfung für die Polizei absolviert und wird in Kürze ihre Ausbildung beginnen.

