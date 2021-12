Anel Hadzic zieht einen Schlussstrich unter seine erfolgreiche Fußballkarriere

Am 4. August 2011 schrieb Anel Hadzic mit seinem späten und viel umjubelten Tor zum 2:4 gegen Bröndby IF im Europacup ein Stück Rieder Fußballgeschichte. Die SV Ried schaffte dadurch nach einem 0:4-Rückstand noch den Aufstieg in die nächste Runde. Kompromisslos beförderte der damals 21-Jährige den Ball unter die Latte.