Andrea Zogsberger, eine Frau der Extreme

Von Ebensee nach Gmunden, 32 Kilometer und 2000 Höhenmeter in unter acht Stunden. Dieses Ziel hatte Andrea Zogsberger 2015, bei ihrer ersten Teilnahme am Traunsee Bergmarathon, im Blick. Am Ende war sie so schnell (5:45 Stunden), dass es für ihre Familie und Freunde stressig wurde. „Sie wollten mich im Ziel begrüßen und haben nach zirka acht Stunden mit mir gerechnet. Es ist aber so gut gelaufen, dass ich ihnen einige Kilometer vor dem Ziel per SMS mitgeteilt habe, dass ich bald ankomme.