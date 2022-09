Andrea Bleckenwegner eröffnet Atelier

"Dank der Hilfe meines Mannes und meiner Söhne habe ich jetzt mein eigenes Atelier in unserem Garten", sagt Andrea Bleckenwegner. Die gebürtige Taiskirchnerin, die mit ihrem Mann und vier Söhnen in Eberschwang lebt, eröffnet am 24. und 25. September ihr Atelier (Adresse: Eberschwang Nummer 129). Geöffnet ist an beiden Tagen jeweils ab 13 Uhr. In gemütlicher Atmosphäre können die Werke der 52-Jährigen bei Kaffee, Kuchen und Snacks begutachtet werden.

"Vor vielen Jahren habe ich die Malerei für mich entdeckt. Anfangs nur ein Hobby, entwickelte sich die Acrylmalerei zu meiner Leidenschaft. Ich liebe die Farben, und jedes meiner Bilder entsteht intuitiv und kommt aus meinem Herzen", sagt Bleckenwegner. "Meine ersten Bilder entstanden noch in meiner Küche. Anschließend habe ich mir im Keller ein Malzimmer eingerichtet. Als auch dieses zu klein wurde, entstand das Atelier im Garten." Mehr auf andrea-bleckenwegner.at