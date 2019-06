Andrang zum Woodstock der Blasmusik ist riesig: 60.000 Besucher erwartet

Mehr als 60.000 Besucher werden heuer an den vier Tagen beim Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis erwartet. Von 27. bis 30. Juni werden in der "Woodstock Arco Area" 1300 Musiker auf sechs Bühnen auftreten. Die OÖN sind auch heuer wieder Woodstock-Medienpartner. "Die Nachfrage für die Tickets ist groß, der Andrang unglaublich", sagt Woodstock-Veranstalter Simon Ertl. Man sei nahezu ausverkauft.

Für Spätentschlossene gibt es aber gute Nachrichten. Am Mittwoch, 12. Juni, beginnt der Verkauf der limitierten Tagestickets für die neunte Auflage des größten Musikfestivals im Innviertel. Noch bevor der offizielle Verkauf der Tagestickets beginnt, gibt es am Samstag, 8. Juni, von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, die begehrten Karten bei der Lidl-Filiale in Ried-Tumeltsham zu erwerben. Damit wolle man den Woodstock-Fans aus der Region einen "ordentlichen Vorsprung" verschaffen, so Ertl. Musikalische Einlagen und Verpflegung werden an diesem exklusiven Vorverkaufstag nicht fehlen.

16.000 Musiker bei Gesamtspiel

Eines der großen Highlights des heurigen Woodstock wird mit Sicherheit das Gesamtspiel am Samstag, 29. Juni. Die Organisatoren erwarten rund 16.000 Musiker mit ihren Blechinstrumenten bei diesem Frühschoppen.

Neben den vielen musikalischen Auftritten haben sich die Organisatoren auch für heuer wieder viele Side-Events einfallen lassen. Beim Festivalauftakt werden zahlreiche österreichische Fußballlegenden mit der "Copa Pele" gegen eine Musiker-Auswahl, bei der auch Festivalgründer Simon Ertl mitkicken wird, ihre Tricks zeigen. Der Freitag steht nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch ganz im Zeichen des Burgenlands.

Tageskarten gibt es ab Mittwoch, 12. Juni, in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und online unter woodstockderblasmusik.at/tickets Preise für die Tageskarten: Donnerstag: 59 Euro, Freitag: 65 Euro, Samstag: 65 Euro und Sonntag: 28 Euro.

