Andorfer Tennistalent Jakob Mittermayr spielt groß auf

Jakob Mittermayr vom Tennisverein Andorf gehört zu den größten Talenten in Oberösterreich. Der 9-Jährige feierte am vergangenen Wochenende sein erstes Turnier der Kategorie eins. 23 Burschen kämpften bei diesem U-9-Turnier in Tirol um den Turniersieg. Bereits im Viertelfinale traf Mittermayr auf einen der großen Favoriten, Selmi Badis, aus Wien. Der Innviertler musste im ersten Satz zwei Satzbälle abwehren, gewann das Match aber mit 4:3 und 4:0. Im Halbfinale bezwang der Andorfer den Steirer Lionel Frießnegg in einem echten Tenniskrimi. Im Match-Tiebreak im dritten Durchgang konnte sich Mittermayr bei einsetzendem Regen und starkem Wind mit 17:15 durchsetzen.

Das Finale fand am Sonntag bei perfektem Tenniswetter statt. Gegen den Burgenländer Theodor Kojnek gelang dem Andorfer ein Blitzstart. Er konnte den ersten Satz mit 4:0 für sich entscheiden. Knapper ging es im zweiten Durchgang zu. Mittermayr konnte einen 1:3-Rückstand aufholen. Den entscheidenden Tiebreak gewann er mit 7:5. Für den 9-Jährigen war es nach dem Landesmeistertitel und dem Sieg beim Einladungsturnier in Nürnberg der dritte Titel in Folge.

