Andorfer Jugend holt in allen Klassen einen Titel

Was für ein Erfolg! Die Andorfer Tennisjugend holte in der OÖTV Jugendmeisterschaft in allen Altersklassen einen Meistertitel. Den Grundstein zum Erfolg legte Cheftrainer Günther Heinzl, der gemeinsam mit dem Trainerteam die Jugendlichen in puncto Schlagtechnik und Spieltaktik hervorragend ausgebildet hatte. Hinzu kam noch das zusätzliche Leistungskadertraining.

Erstmals mit neun Teams

Erstmals ging der ATV Tennis Andorf heuer mit neun Mannschaften an den Start – eine logistische Herausforderung für das gesamte Team. Unter Mannschaftsführer Roland Jank gelang dem Kids-Team der U10-Meistertitel.

Martin Mittermaier war mit dem Green Team U14 für den nächsten Meistertitel verantwortlich. Eine weitere Mannschaft erreichte in dieser Altersgruppe den Vize-Meistertitel. Beim Juniorteam der Klasse U18 schaffte Michael Slaby den ersehnten Meistertitel in der oberösterreichischen Landesliga. Zwei weitere U18-Teams eroberten den Vize-Meistertitel.

"Drei Meistertitel und drei Vize-Meistertitel zeugen von einer hervorragenden Leistung unserer Jugendlichen", freut sich Claudia Friedl, Schriftführerin des ATV Tennis Andorf.