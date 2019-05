Bereits seit dem Jahr 1994 wird an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LWBFS) Andorf eine berufsvorbereitende Ausbildung für Sozial- und Pflegeberufe angeboten. Nun ist es gelungen mit einem vierten Ausbildungsjahr an der Fachschule ab sofort einen weiteren Berufsabschluss – den Fachsozialbetreuer Altenfachkraft inklusive Pflegeassistenz – zu erwerben. "Ein weiterer Schritt des Landes Oberösterreich den Herausforderungen des demografischen Wandels gerecht zu werden und die Anzahl qualifizierter Fachkräfte zu erhöhen", sagt Angelika Schwendinger, Direktorin der LWFS Andorf.

"Ursprünglich war es nur ein Vorbereitungslehrgang, später bereits ab dem zweiten Jahrgang neben der hauswirtschaftlichen eine berufsvorbereitende Ausbildung im sozialen Bereich", sagt Schwendinger. In den Fachgegenständen im zweiten und dritten Jahrgang werden den jungen Menschen von engagierten Lehrkräften der Schule bereits viele Kompetenzen vermittelt, die auf pflegerische Berufe vorbereiten. "Der Einstieg in weiterführende einschlägige Schulen für Krankenpflege, Alten-, Behinderten- und Familienarbeit, Kinderbetreuung sowie Massage, Physio- und Ergotherapie garantiert unseren Absolventen eine Zukunft in hochqualifizierten Berufen", sagt Schwendinger.

Einblicke in die Pflegepraxis

Mehrwöchige Praktika, die im Zuge der Ausbildung angeboten werden, ermöglichen den Jugendlichen, viele Berufsbilder und die reale Berufswelt im Gesundheits- und Pflegebereich kennenzulernen. Dies werde durch die jahrelange gute Zusammenarbeit mit diversen Einrichtungen in den umliegenden Bezirken ermöglicht. "Das ist sehr wichtig, um die hohen Ansprüche, die pflegerische Berufe an junge Menschen stellen, am eigenen Leib zu spüren. Den Berufsabschluss zur Heimhilfe beziehungsweise Kindergartenhelferin erlangen bei uns jene, die das nötige Ausmaß vorgeschriebener Praktika absolvieren, bereits am Ende des dritten Jahrganges", sagt Schwendinger. Heuer werden voraussichtlich gleichzeitig mit erfolgreichem Abschluss des dritten Jahrganges 18 Heim- und Kindergartenhelfer die Fachschule Andorf verlassen. "Sie könnten damit sofort in die Berufswelt einsteigen", sagt die Direktorin. Junge Menschen für Pflegeberufe zu begeistern und sie darauf vorzubereiten sei und war schon immer das Ziel der Fachschule Andorf. Dank des neuen, vierten Ausbildungsjahres an der Fachschule können die Schüler ab sofort einen weiteren Berufsabschluss unkompliziert erwerben. "Die Möglichkeit, ohne Schulwechsel in einem bestens organisierten Lehrgang in nur einem Ausbildungsjahr – statt üblicherweise zwei Jahren – diesen höher qualifizierten Abschluss zu erlangen, ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der Schule. Die hohe Qualität der Vorbildung, die unsere Schüler bereits im zweiten und dritten Jahrgang der Fachschule erfahren, findet demnach höchste Anerkennung", so die Direktorin.

Eine Klasse startet im Herbst

Der Übertritt in das vierte Ausbildungsjahr ist für alle Jugendlichen möglich, welche eine Landwirtschaftliche Fachschule – Fachrichtung Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement – besuchen und den Ausbildungsschwerpunkt Gesundheit und soziale Berufe gewählt haben sowie die Heimhilfeausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. "Es ist somit ein nahtloser Übergang von der dritten in die vierte Schulstufe ohne Aufnahmeprüfung möglich", sagt Schwendinger. Gestartet werde heuer an der Landwirtschaftlichen Fachschule Andorf im Herbst mit einer Klasse.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Andorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at