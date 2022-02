Die Pramtalgemeinde erlebt gerade einen wahren "Bauboom" im Ortszentrum. "Sowohl Familienbetriebe und Unternehmen als auch heimische Investoren arbeiten aktuell emsig an verschieden Projekten in Andorf. Es wird in Firmenstandorte und vor allem auch in Wohnungen investiert", antwortet Karl Buchinger, VP-Bürgermeister von Andorf, auf OÖN-Anfrage. Das sei für seine Gemeinde besonders wichtig.