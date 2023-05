An Montagen wird beim Zuser in Ried tarockiert

"Jetzt haben wir am Montag immer ein bis zwei Tische, an denen tarockiert wird. Aber es waren früher auch schon einmal regelmäßig fünf Tische. Das ist der einzig verbliebene Kartenabend", sagt der Riedberg-Wirt. Früher sei auch noch am Sonntag und am Dienstag gekartelt worden. "Aber diese Kartenrunden haben sich aufgehört", sagt Zuser. Nur am Samstag werde noch ab und zu in der Gaststube zweiergeschnapst.