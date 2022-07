Warum? "Weil es so ein Geschäft sonst fast nicht mehr gibt", sagt Reinhold Hummer (54), der in sechster Generation seit 1992 das Traditionsgeschäft am Hauptplatz 1 in Ried führt. 1875 wurde das Geschäft von Michael Leeb gegründet (Geschichte siehe Infobox). Lange wurden im Geschäft auch Lebensmittel und Konfektion verkauft, nach der Eröffnung eines Supermarktes (Konsum) in der Thurnerstraße durch den Großvater Reinhold Hummer sen. konzentrierte man sich im Stadt-Geschäft auf Wäsche und