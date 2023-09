An dieses Spiel wird man sich im Innviertel noch ganz lange erinnern

RIED, GURTEN. Es war das erhoffte Fußballfest am Mittwochabend beim Cupspiel zwischen Regionalligist Gurten und Rapid Wien im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried, das der österreichische Rekordmeister nach einem harten Kampf erst in der Verlängerung mit 5:2 für sich entscheiden konnte. Aber nicht nur aufgrund des beherzten Auftritts der Gurtner Mannschaft (siehe Spielbericht unten) erlebten mehr als 5000 Zuseher einen denkwürdigen Fußballabend.

"Wie zu früheren Zeiten"

Schon zwei Stunden vor Spielbeginn waren die ersten Besucher im Stadion. Die Sitzplatztribüne war mit mehr als 1200 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt, dutzende Fans mussten stehen. Auch auf der Stehplatztribüne war kaum mehr ein freier Platz zu erkennen. Selbstverständlich war auch "Stadion-Namensgeber" und SV-Ried-Jahrhunderttrainer Klaus Roitinger unter den Besuchern.

"Das Spiel geht in die oberösterreichische Fußballgeschichte ein", sagte Roitinger nach dem Schlusspfiff. "Die Atmosphäre war so wie zu früheren Rieder Bundesliga-Zeiten. Spieler und Zuschauer waren eine Einheit. Für alle, die heute zu Besuch waren, war es ein bleibendes Erlebnis."

Es wurde finster in Ried

"Es ist ein Wahnsinn, was der Verein und die vielen Helfer hier auf die Beine gestellt haben. Das macht einen schon stolz", sagte Gurtens Bürgermeisterin Petra Mies, die ebenfalls wie alle anderen Zuseher für eine Zeit von mehr als 40 Minuten ausharren musste. Zu Beginn der Verlängerung fiel ein Flutlicht nach dem anderen aus, für kurze Zeit war es stockfinster. Der großartigen Stimmung tat das keinen Abbruch, im Gegenteil. Die Gurten-Fans auf der Stehplatztribüne stimmten ein lautstarkes "Sierra Madre" an, dazu wurden die Taschenlampen der Handys eingeschaltet. Für kurze Zeit brach auch die ORF-Liveübertragung aufgrund des Stromausfalls zusammen. Um 23.15 Uhr pfiff Schiedsrichter Oliver Fluch das Spiel wieder an. Nach der Unterbrechung kam Rapid viel besser in die Partie und gewann schlussendlich klar mit 5:2. Für die Gurtner ein bitteres Ergebnis, da man in den ersten 90 Minuten mit dem Bundesligisten auf Augenhöhe agierte. Der starken Leistung zollten auch die Besucher großen Respekt. Schon während des Spiels peitschten die Anhänger den Regionalligisten mit Sprechchören nach vorne. Nach dem Schlusspfiff verabschiedete das Publikum die Mannschaft mit Standing Ovations.

"Enorm stolz auf die Mannschaft"

"Im Nachhinein ist es schon schade, dass man am Ende so hoch verliert. Die Burschen hätten sich mit dieser Leistung mehr verdient gehabt", sagte Gurten-Coach Peter Madritsch und fügte hinzu: "Ich bin enorm stolz auf die Mannschaft." Und nicht nur auf die: "Das halbe Innviertel ist auf den Beinen, wenn Gurten spielt. Ich möchte wirklich Danke sagen an alle Besucher und die vielen freiwilligen Helfer. Mit diesem Zusammenhalt kann Gurten nur oben stehen."

