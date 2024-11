Amtsleiter nahm offenbar auch in Österreich Kontakt zu jungen Mädchen auf

Wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, hat die Staatsanwaltschaft Ried nach intensiven und detaillierten Ermittlungen des Landeskriminalamts jetzt Anklage wegen mehrerer Verbrechen und Vergehen gegen den Innviertler eingebracht. Lesen Sie auch: Für schweren sexuellen Kindesmissbrauch bezahlt? Anklage gegen Amtsleiter Im Jänner 2024 wurde der bisher unbescholtene Amtsleiter festgenommen, seither sitzt er in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft. Wie berichtet, muss sich der 59-Jährige