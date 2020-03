Amtsarzt in Schärding gesucht: "Es gibt noch immer keinen einzigen Bewerber"

"Nein, bis jetzt hat sich leider noch niemand auf die freie Stelle beworben", antwortet Schärdings Bezirkshauptmann Rudolf Greiner auf Anfrage der Schärdinger Volkszeitung, ob ein neuer Amtsarzt für den Bezirk gefunden worden sei. Seit Jahresbeginn ist Greiner – wie bereits berichtet – auf der Suche nach einen Nachfolger für Roland Kaufmann.

Als einen der Hauptgründe, warum sich bis jetzt noch niemand als Schärdinger Amtsarzt beworben hätte, nennt Greiner, dass es sich nur um eine 30-Stunden-Stelle handeln würde. "Das ist sicher ausschlaggebend, da viele Männer nur eine Vollzeitstelle in Betracht ziehen. Außerdem ist ein niedergelassener Arzt finanziell natürlich besser gestellt, als ein Amtsarzt. Einige potentielle Kandidaten haben sich letztendlich aufgrund des besseren Verdienstes für eine andere Stelle entschieden", sagt der Bezirkshauptmann. Dass es für Schärding keine Vollzeitstelle gibt, läge ganz einfach an der Anzahl der Einwohner. "Pro 75.000 Einwohner gibt es eine Amtsarztstelle. Da wir diese nicht erreichen, gibt es in Schärding nur eine 30-Stunden-Stelle."

Zwei Kollegen helfen aus

Verwaist ist die Amtsarztstelle in der Schärdinger Bezirkshauptmannschaft aber trotz des Abgangs von Kaufmann nicht. "Die Amtsärzte aus Ried sowie aus Urfahr bekleiden dieses Amt wechselweise", sagt Greiner. Besondere Kriterien für den Posten müssten Mediziner keine mitbringen. "Es ist egal, ob es sich bei den Bewerbern um Allgemeinmediziner oder um einen Facharzt handelt. Hauptsache es meldet sich überhaupt einer oder eine."

Derzeit seien alle Amtsärzte aufgrund des Coronavirus besonderns gefordert und hätten viel zu tun. "Verdachtsmomente müssen natürlich gemeldet und getestet werden. Gott sei Dank gab es bis jetzt keine positiv Getesteten im Bezirk. Alle Verdachtsfälle werden bei uns in ein Epidemieregister eingetragen", sagt Greiner. Bis Jahresmitte hätten sich die beiden "Vertretungs-Amtsärzte" die Termine in Schärding bereits eingeteilt. "Es ist daher für die nächsten Monate alles geregelt. Nächste Woche findet aber keine Zeckenschutzimpfung auf der Bezirkshauptmannschaft in Schärding statt. Das liegt aber nicht daran, dass wir keinen Amtsarzt haben, sondern aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation."

Dass jeder Bezirk einen eigenen Amtsarzt braucht, ist laut Greiner unbestritten. "Natürlich, da dieser viele wichtige Untersuchungen durchführt, um zum Beispiel die Fahrtauglichkeit für den Straßenverkehr festzustellen oder die Dienstfähigkeit von Gemeindebediensteten." Weiters würde der Amtsarzt bei Ersatzprogrammen für Suchtmittel-Konsumenten weiterhelfen oder auch bei Verfahren der Bezirkshauptmannschaft, wenn etwa eine Betriebsanlage errichtet werde, hinzugezogen.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at