Amag setzt auf künstliche Intelligenz

Zehn Millionen Euro hat der Ranshofner Aluminiumkonzern Amag in seine neue Smart Factory investiert.

Was dort passiert, ist eine beeindruckende Schau von künstlicher Intelligenz: Maschinen fertigen ohne menschliche Hilfe unterschiedlichste Proben aus jeder Charge gefertigten Aluminiums an, kommunizieren untereinander, führen Zugprüfungen durch, lagern intelligent und organisiert ein, werten Daten aus und trennen angefallenen Schrott sortenrein. Die Prüfaufträge steuern sich selbst durch die Fertigung einer Vielzahl an Prüfkörpern und fordern selbstständig die dafür benötigten Kapazitäten an – also Maschinen, Roboter, Transportmittel und auch Menschen.

250.000 Materialproben werden momentan jährlich in der Amag genauestens geprüft, bevor die Ware freigegeben wird. Mit der Smart Factory wird die Anzahl verdoppelt, also auf rund eine halbe Million Proben jährlich. "Die neuen Maschinen arbeiten rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche und garantieren höchste Qualität und Zuverlässigkeit", sagt Gerald Mayer, Amag-Vorstandsvorsitzender. Nur im Störungsfall müsse ein Mensch eingreifen. Die Maschinen lernen auch die sortenreine Sortierung, die das umfassende Recyclingkonzept der Amag unterstützt. "Materialkreisläufe werden geschlossen, die anfallenden Abfälle einer Wiederverwertung in der eigenen Gießerei zugeführt", so Mayer.

Geprüfte Flug- und Fahrzeugteile

Die von den Maschinen erstellten Prüfkörper werden anschließend genauestens untersucht: Man versucht sie zu zerstören, setzt sie extremer Hitze, Salz und/oder Druck aus, versucht sie zu zerreißen und untersucht mittels Mikroskope ihre Beschaffenheit – je nachdem, wofür das Aluminium später gebraucht wird und welche Anforderungen es erfüllen muss. Gerade in Flugzeugen und Fahrzeugen müssen die eingesetzten Aluminiumlegierungen Höchstleistungen erbringen.

Wie berichtet, hat die Amag im ersten Quartal auch aufgrund steigender Aluminiumpreise einen Rekordumsatz verbucht. Mayer ist weiterhin zuversichtlich, betont aber auch, dass die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, vor allem rund um die Energieversorgung, der Mangel an Arbeitskräften und das Risiko durch weltweite Lieferketten- und Logistikprobleme auch für die Amag herausfordernd seien.