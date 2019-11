Amag plant neue Anlage und suchte Dialog mit Bürgern

Drei Stunden geballte Information vorgestern bei der Bürgerinformationsveranstaltung der Amag: Der Ranshofner Aluminiumhersteller möchte eine neue Anlagengruppe in einer bestehenden Gießereihalle inmitten des Betriebes errichten. 370.000 Tonnen Walzbarren werden jetzt pro Jahr hergestellt, mit der neuen Anlage sollen es jährlich um 1000 Tonnen mehr werden. Wie berichtet, gab es bereits kritische Stimmen aus der Nachbarschaft, das Unternehmen suchte nun den Dialog mit der Bevölkerung. Die vielen Zuhörer erhielten Informationen aus erster Hand: von den Fachbereichserstellern für die Umweltverträglichkeitsprüfung. Verfahrenstechnik, Wald, Boden, Grund- und Oberflächenwasser, Verkehr, Schall, Luft,... – eineinhalb Stunden erläuterten die neun externen, vom Unternehmen für die UVP beauftragten Experten. Sie hatten die Aufgabe, die Auswirkung der geplanten Anlage auf diese Schutzgüter zu beurteilen. Durch die Kapazitätserweiterung will die Amag ihre Versorgungsunabhängigkeit sichern. Die hochqualitativen Walzbarren würden als Vormaterial für das Walzwerk dienen. Bedenken äußerte das Publikum vor allem zu Verkehr und Grundwasser. Von den zusätzlichen 116.000 Tonnen Rohmaterial pro Jahr würden knapp 50.000 Tonnen von Lkw angeliefert werden. Die Auslieferung erfolge gänzlich über die Straße. Verkehrstechniker Felix Pfarrhofer sprach von etwa zusätzlichen 20 Lkw-Bewegungen pro Tag. Das Verkehrsaufkommen erhöhe sich durch die neue Anlage um weniger als ein Prozent bzw. bei der Nord/Ost-Einfahrt auf der B 156 um weniger als 1,7 Prozent. Aus verkehrstechnischer Sicht gibt es laut Pfarrhofer keine Bedenken: Die projektinduzierten Verkehrsströme in das öffentliche Straßennetz sind vernachlässigbar gering und es sind ausreichend Reserven im öffentlichen Straßennetz vorhanden, so das Ergebnis.

Bezüglich Grundwassers wurde vor allem die Verbrauchsmenge zum Kühlen diskutiert. Auch in diesem Punkt, wie in jedem anderen übrigens auch, lautet das Ergebnis: absolut umweltverträglich. "Ich kenne den Betrieb seit den 80er Jahren. Während früher immer Frischwasser zum Kühlen verwendet wurde, kommt es heute aus dem Kühlwasserkreislauf. Nur eine relativ geringe Menge, die verdampft, muss nachgefüllt werden", sagte Grundwasserexperte Rudolf Szewieczek und ergänzte: "durch die geplante Anlage gibt es keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser."

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie morgen in den Innviertler Nachrichten.