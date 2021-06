AMAG liefert zertifiziert nachhaltiges Alu an Audi

Das erste AMAG-Aluminium, das gemäß dem internationalen Chain-of-Custody-Standard der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) zertifiziert wurde, wird an den renommierten Autohersteller Audi in Neckarsulm geliefert. Eingesetzt wird das nach einem strengen Nachhaltigkeitsstandard erzeugte Material für die Heckklappenaußenhaut des A6 Avant. Mit diesem Auftrag sei für die AMAG mit Sitz in Ranshofen nicht nur der erstmalige Absatz von ASI-zertifiziertem Material verbunden, der Auftrag stelle auch den Einstieg als Außenhaut-Lieferant für diese Modellreihe dar.

Der ASI-Standard legt Anforderungen für die Schaffung einer verantwortungsvollen Lieferkette für Aluminium fest, so die AMAG. Dies beziehe sich auf alle Schritte der Wertschöpfung, von der Herstellung aus Bauxit bzw. Sekundäraluminium über die Verarbeitung in der Gießerei und im Walzwerk bis hin zum fertigen Produkt. "Ich freue mich, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Audi mit nachhaltig produziertem AMAG-Aluminium intensivieren dürfen. Wir setzen seit Jahren auf die ressourcenschonende Produktion von rezykliertem Aluminium, welche durch die erfolgten Zertifizierungen nach ASI-Standards erweitert wurde", so AMAG-CEO Gerald Mayer.

Ziel der ASI-Initiative ist die verantwortungsvolle Produktion und Beschaffung von Aluminium in der gesamten Wertschöpfungskette. Der ASI-Performance-Standard definiert Grundsätze und Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Festgelegt sind unter anderem Anforderungen für die Schaffung einer Sorgfaltskette für Material, das über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg in verschiedenen nachgelagerten Sektoren hergestellt und verarbeitet wird.

Die AMAG ist ein führender Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden.