AMAG-Forum mit Vortragsreihe

Letzterer Aspekt wird am 16. November um 19 Uhr anhand von Strategien zur Preisabsicherung bei der AMAG nähergebracht. In Zeiten mit hohen Preisausschlägen ist ein umfangreiches Sicherungskonzept gegen Preisschwankungen essenziell, um den nachhaltigen Unternehmenserfolg zu sichern. Wie ein solches Konzept aussehen kann, werden Felix Demmelhuber, Geschäftsführer AMAG metal GmbH, und Christoph Gabriel, Leiter AMAG Investor, erläutern.

Biodiversität steht am 23. November ab 19 Uhr im AMAG-Forum auf dem Programm. Beleuchtet werden Ausgangssituation, Ziele und Herausforderungen – dazu werden Projekte der AMAG vorgestellt: Waldmanagementplan mit der BOKU, kräuterreiche Glatthaferwiesen, Bienen, Versickerungsflächen und Waldführungen, wobei ein eigener Waldpfad geplant ist.

Der Aluminiumkreislauf samt Weg vom Schrott zum hochtechnologischen Automobilbauteil und retour wird am 30. November ab 19 Uhr durch Ramona Tosone, Leitung AMAG CMI, nähergebracht. Die AMAG stellt in Ranshofen eine Vielzahl hochtechnologischer Automobil-Walzprodukte her. Die Automobilindustrie fordert maximale Produktperformance und zugleich einen sehr geringen CO2-Fußabdruck über die Herstellungsroute hinweg. Durch den Einsatz von Aluminium-Schrotten bietet sich die Möglichkeit der Schließung von Materialkreisläufen in industriellen Produktionsabläufen.