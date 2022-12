Amag deckt sich mit eigenem Gasspeicher für rund zwei Monate ein

Investiert wird weiterhin kräftig, unter anderem 54 Millionen Euro in die neue Bandveredelungsanlage.

Die Amag braucht Gas, um Aluminium einzuschmelzen und weiterzuverarbeiten. Doch Gas ist zu einem teuren und knappen Gut geworden. Um weiterhin sicher produzieren zu können, hat sich der Aluminiumkonzern – "motiviert von der Politik", wie CEO Gerald Mayer betont – dazu entschlossen, eigene Anteile an Gasspeichern in Österreich zu erwerben. Gas für den Bedarf von etwa zwei Monaten habe man in diesen eigenen Speichern nun vorrätig und könne bei Bedarf darauf zurückgreifen.