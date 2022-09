AMAG-Brücke ist bald errichtet

BRAUNAU. Die AMAG errichtet in Braunau eine Brücke für Radfahrer und Fußgänger, um für diese das Queren der B156 im Bereich der Werkszufahrt sicherer zu machen. 1,5 Millionen Euro werden investiert, den Großteil der Kosten trägt der Aluminiumkonzern selbst.

Sperre am 3. Oktober

Die Errichtung schreitet voran, die Tragkonstruktion ist vorbereitet, am 3. Oktober wird das 40 Tonnen schwere Herzstück der Brücke auf die dafür vorgesehenen Pfeiler montiert.

Im Zuge dieser Arbeiten kommt es im betroffenen Bereich am Montag, 3. Oktober, zu einer Totalsperre der B156, die von 18 bis 24 Uhr dauern soll. Für 3. bis 5. Oktober sind zudem temporäre Verkehrsanhaltungen angekündigt, unter anderem werden Forstarbeiten im Bereich der Baustelle durchgeführt.

Auf dem betroffenen Abschnitt der B156 sind mehr als 10.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs, Tendenz steigend. Mit der Errichtung der Rad- und Fußgängerbrücke leiste die AMAG einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im Bereich der Werkseinfahrt und fördere die nicht motorisierte Mobilität. "Sicherheitsbewusstsein steht für uns an oberster Stelle und endet nicht an der Werksgrenze", so Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG. Auch die Nachbarfirmen profitieren von der neuen Querungshilfe. Die Fertigstellung der Brücke ist für Ende Oktober/Anfang November geplant.

Errichtet wird eine Brücke aus recycelbarem Aluminium und Holz, großteils aus dem AMAG-Wald. Die Rampe wird mit Hubmaterial von früheren Bauarbeiten aufgeschüttet. "Das ist ein Herzensprojekt, an dem wir seit längerem arbeiten. Das Thema Radfahren ist bei uns ein wichtiges", so Bettina Gupfinger von der AMAG service bereits im Frühjahr. Auch im Werk gebe es ein Fahrradnetzwerk, das von vielen genutzt werde. "Die Kolleginnen und Kollegen kommen also nicht nur mit dem Rad zur Arbeit, sondern fahren auch im Werk mit dem Radl."

Vom Lückenschluss zu den bereits bestehenden öffentlichen Radwegen mittels neuer Brücke profitieren auch die Autofahrer – die Radfahrer queren nicht mehr direkt die B156, sondern haben bald eine Querungshilfe.