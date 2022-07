Die AMAG und thyssenkrupp Aerospace verlängern ihre Zusammenarbeit. Das Premium-Aluminium der AMAG, das in Form von Blechen und Platten an thyssenkrupp Aerospace, eine Tochterfirma von thyssenkrupp Materials Services, und ihre Standorte in 22 Ländern geliefert wird, kommt für die weitere Produktion von nahezu allen Luftfahrtsegmenten wie beispielsweise Außenhaut, Sitzen und Strukturteilen, unter anderem für Boeing und Airbus, zum Einsatz.