AMAG arbeitet künftig noch enger mit Technik-Uni zusammen

Die AMAG als führender Aluminiumhersteller mit Stammsitz in Braunau-Ranshofen ist vor eineinhalb Jahren durch Akquisition in das Geschäft der Komponentenfertigung für Luft- und Raumfahrt eingestiegen, nun wird das Engagement in diesem Bereich vorangetrieben. Das Tochterunternehmen AMAG components ist ausgewiesener Spezialist in der mechanischen Bearbeitung von Aluminium- und Titanbauteilen und beschäftigt sich mit additiver Fertigung von Titanstrukturbauteilen für die Luftfahrt.

Mit dem sogenannten WAAM-Verfahren werden Bauteile schichtweise aufgebaut und anschließend durch mechanische Bearbeitung in die finale Form gebracht. Auch die TU Graz betreibt ein Labor für additive Fertigung, wobei Uni-Professoren Mitglieder im wissenschaftlichen Beirat der AMAG sind, der in Fragen von Forschung und Entwicklung berät.

Hochmoderne Anlage Bild: AMAG

Zur Förderung der Forschung und Ausbildung im Bereich der additiven Fertigung schenkt die AMAG der TU Graz nun eine hochmoderne Anlage. Die Gerätschaft mit einem Neuwert von rund 800.000 Euro soll im universitären Umfeld zum Einsatz kommen, um Erkenntnisse zum Materialverhalten sowie zu den erzielbaren Eigenschaften von Komponenten zu erlangen.

"Für die AMAG ist die Innovation eine wesentliche Säule der Unternehmensstrategie. Wir kooperieren seit Jahren erfolgreich mit der TU Graz in der Forschung an innovativer Fertigungstechnik und Werkstoffentwicklung für Leichtmetalle und wollen diese weiter vorantreiben. Die Ausbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs ist uns ein großes Anliegen, nicht zuletzt, weil die AMAG im Bereich der Komponentenfertigung weiterwachsen will", so Helmut Kaufmann, Technikvorstand der AMAG. Der Techniknachwuchs an der TU Graz sei unmittelbar in laufende Forschungsprojekte integriert, so TU-Graz-Rektor Harald Kainz.

Die AMAG mit Stammsitz im Innviertel ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden.