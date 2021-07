Am Wochenende droht Stau-Chaos

Im Zuge des laufenden Umbaus der Anschlussstelle Pocking wird eine Brücke abgetragen. Auf der deutschen Seite der Grenze wird daher die Autobahn gesperrt und der Transitverkehr über das niederrangige Netz durch den Bezirk Schärding bis zum Grenzübergang Schärding abgeleitet – in beiden Richtungen.

Diese Situation mache auf österreichischer Seite bei Suben ebenfalls die Sperre des letzten kurzen Abschnitts der Innkreisautobahn erforderlich, so die Asfinag: Der grenzüberschreitende Verkehr wird in beiden Richtungen von Samstag, 10. Juli, ab 20 Uhr bis Sonntag, 11. Juli, 14 Uhr, ab der Anschlussstelle Suben auf die B137/U98 bis zur Grenze bei Schärding (und umgekehrt) abgeleitet. Das ohnehin hohe Transitaufkommen gepaart mit dem Urlaubsreiseaufkommen an den Wochenenden lässt zwischen Suben und Schärding ein Stau-Chaos befürchten.