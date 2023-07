Am Tischlergütl singt und swingt Nane Frühstückl

Nane Frühstückl ist mit ihrem Trio am Tischlergütl in Neuhofen zu Gast.

Diesmal wird Open Air (bei Schlechtwetter im Zelt) eine "Swing & Latin Night" geboten, und zwar mit Jazz-Sängerin Nane Frühstückl und ihrem Jazz Trio (Helmar Hill, Piano; Tom Grubinger, Drums). Für Gerhard Obermair und seinen jungen "Kulturverein Tischlergütl" – benannt nach dem Hausnamen seines Bauernhauses – ist Nane Frühstückl keine Unbekannte. Sie hatte zum 60er des ehemaligen stellvertretenden Bezirkshauptmannes gesungen und gespielt, und der Kontakt mit der international erfolgreichen und gefragten Musikerin ist bestehen geblieben. Nach dem Studium des klassischen Gesangs am Mozarteum Salzburg und einem Studienjahr Jazzgesang in München hat sie in Österreich sowie in den USA und Norwegen zusätzliche Ausbildungen absolviert. Das Jazz Trio besticht durch perfekte Abstimmung des Programms auf den jeweiligen Konzertort. Kartenreservierung: kulturverein.tischlerguetl@a1.net

