Am "Tag der Herzgesundheit" dreht sich alles um eine gesunde Lebensweise

Der Verein Gesundes Ried hat sich als Ziel gesteckt, die Gesundheitskompetenz der Menschen im Bezirk Ried zu stärken. Erst kürzlich ging ein "Rauchfrei-Tag" mit Workshops und Info-Veranstaltungen über die Bühne (die Volkszeitung hat berichtet). Nun startet der Verein eine Initiative gemeinsam mit den Gesunden Gemeinden des Bezirkes Ried. Herzgesundheit lautet das Jahresmotto der Gesunden Gemeinden.

Dazu wird am Freitag, 27. September, gemeinsam ein Tag zur Herzgesundheit veranstaltet. Ziel dieses Tages ist, die Menschen im Bezirk Ried darauf aufmerksam zu machen, dass sie mit einfachen Dingen im Alltag ihre Gesundheit unterstützen und fördern können. Im Speziellen geht es beim Thema Herzgesundheit um Ernährung, Bewegung und medizinische Inputs.

Diskussion und Workshops

Die Veranstaltung findet an mehreren Orten statt: im Sparkassen-Stadtsaal, im Pfarrheim der Stadtpfarre Ried, in der Stadtpfarrkirche und im Caritas-Kindergarten. Beginn ist um 14 Uhr mit einer Podiumsdiskussion zum Thema Herzgesundheit. An dieser Diskussion nehmen teil: Primar Thomas Winter (Abteilungsleiter Kardiologie am Krankenhaus Ried) Siegfried Meschnig (mehrfacher Weltmeister der Transplantierten) Alexander Zaglmaier (Ex-Dancing-Star) Christian Putscher (Ernährungsberater und Kabarettist) Michaela Mayer (Sprecherin der Gesunden Gemeinden) Johannes Huber (Schriftführer Verein Gesundes Ried; Ärztlicher Leiter am Krankenhaus Ried) Moderator Florian Stummer (Projektleiter Verein Gesundes Ried). Im Rahmen der Podiumsdiskussion wird es Impulse von Kardiologen Thomas Winter, Sportler Siegfried Meschnig und Ernährungsberater Christian Putscher geben. Die Workshops beginnen ab 15 Uhr:

Tanzen durchs Leben: Wie einfach es ist, mit Bewegung Spaß zu haben und etwas Gutes für sich zu tun (Trainer Alexander Zaglmaier).

Yoga fürs Herz

Gesundheit beginnt beim Essen: Wie kaufe ich richtig ein und bereite gut schmeckende und einfache Gerichte zu? (Begleitung durch Christian Putscher und Gesunde Gemeinden Neuhofen und Taiskirchen).

Um 17 Uhr folgt ein Vortrag von Universitätsdozent Rainer Holzinger in der Stadtpfarrkirche unter dem Motto "Leben mit Herz, Hirn und Humor".

Das Kabarett "Wurstsalat" folgt um 19 Uhr mit Günther Lainer und Christian Putscher.

"Der Tag der Herzgesundheit soll dazu dienen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie mit einfachen Dingen im Alltag – sei es, sich bewusst zu ernähren, sich regelmäßig zu bewegen, Stiege steigen statt Lift-Fahren – und mit medizinischen Inputs ihre Gesundheit erhalten können", erklären die Initiatoren der Veranstaltungen. Kinderbetreuung ist bei den Veranstaltungen organisiert.

Die OÖNachrichten unterstützen den Herzgesundheitstag als Medienpartner.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at