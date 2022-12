Am Samstag wird wieder repariert

Heuer fanden bereits sechs Termine statt, die Bilanz ist erfreulich: Mehr als 60 Prozent der mitgebrachten Geräte funktionieren wieder. Die engagierte Gruppe leistet im Repair-Café Hilfe zur Selbsthilfe. Egal ob kleine Küchengeräte, Radios, Handys, alles wird aufgeschraubt und gemeinsam das Problem erkundet. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen eine gute Gelegenheit, viel zu lernen und sein Gerät "wiederzubeleben".

Der Bezirksabfallverband stellt einen umfangreichen Reparaturkoffer zur Verfügung, gibt Tipps zu regionalen Reparaturbetrieben und informiert über den Reparaturbonus. "Mit 85 erfolgreichen Reparaturen konnten heuer allein durch da Repair-Café Ried rund 30 Tonnen an CO2 eingespart werden, das entspricht mehr als 20.000 Auto-Kilometern", so Abfallberaterin Sonja Glatzel. Heuer findet noch ein weihnachtliches Repair-Café mit einem kleinen Umtrunk am Samstag, 10. Dezember, statt.

Auch 2023 wird wieder alle zwei Monate gemeinsam repariert. Die Termine: 14. Jänner, 11. März, 13. Mai, 15. Juli, 16. September und 11. November (immer Samstag von 9 bis 12 Uhr).