"Wird das heuer noch was mit unserem Ski- und Schlittenbergerl am Schönauerweg?" Diese Frage stellen sich derzeit viele Rieder Familien mit Kleinkindern. Denn der im Winter sehr beliebte und stark frequentierte Schlitten- und Bobhügel am Schönauerweg ist derzeit von den großflächigen Umbauarbeiten im Rieder Stadtpark betroffen und aktuell nicht benützbar. Im Moment lagert dort, wo im Winter die Kinder den Hang hinunterrodeln, noch ziemlich viel Aushubmaterial.