Das Visto in Andorf hat sich in den vergangenen Jahren mit einem erfolgreichen Konzept zu einem beliebten Lokal für Jung und Alt entwickelt. Geschäftsführer Hannes Glas und sein Team wagten im Frühjahr dieses Jahres den nächsten Schritt und erwarben das gesamte Areal rund um das Gebäude in der Andorfer Hauptstraße. Im Interview spricht Glas unter anderem über seine Pläne, wann und wo die Umsetzung erfolgen soll und welche Rolle die aktuelle Teuerung dabei spielt.