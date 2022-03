Der Gerichtstermin naht: Am Dienstag, 29. März, wird vor dem deutschen Verwaltungsgericht in München über die neue Einbahnregelung auf der Alten Salzachbrücke in Ach/Burghausen verhandelt. Wie berichtet, hat Burghausen eine Einbahnregelung erlassen, nach der es auf der Alten Salzachbrücke mit dem Auto nur Richtung Burghausen geht (zumindest ab der Hälfte der Brücke), zurück nach Österreich geht es nur über die ein paar Kilometer weiter stehende andere Brücke.