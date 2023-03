Innviertler Nachwuchskickerinnen: Am Ball und im Wasser ein starkes Team

Die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft Neuhofen/Pattigham/Pramet waren kürzlich beim U13-Turnier in der solarCity in Linz am Start – als jüngste Truppe im Teilnehmerfeld. Trotz der durchwegs älteren Konkurrenz und der frühen Abreise um 6.45 Uhr schlugen sich die Innviertlerinnen wacker, erkämpften sich einen Sieg und zwei Unentschieden und belegten am Ende Platz acht. Neben diesem Achtungserfolg gab es noch einen weiteren Grund zur Freude: Paulina Zweimüller wurde zum besten Nachwuchstalent des Turniers gewählt. Ihre Trainerinnen Katrin Lorber und Amira Dautovic waren zu Recht stolz auf ihre Mädchen und haben sich als Belohnung ein besonderes Training einfallen lassen. Sie reservierten im Freizeitbad Ried extra einen Bereich, um dort lockere Übungen im Wasser zu machen. Wobei es an diesem Tag nicht in erster Linie ums Trainieren, sondern den Spaß ging. Und davon gab es reichlich.

Zwei Vereine, ein Ziel

Dass es die Spielgemeinschaft, in der ausschließlich Mädchen gemeinsam ihrem Hobby nachgehen, überhaupt gibt, ist dem Engagement der beiden Trainerinnen und der Unterstützung der beiden Vereine USV Neuhofen und USV Pattigham/Pramet zu verdanken. Wie wichtig diese rein weibliche Gemeinschaft ist, weiß auch Walter Huber, Obmann-Stellvertreter beim USV Pattigham/Pramet. „Es gibt Studien, die belegen, dass das Selbstwertgefühl von Mädchen, die gemeinsam Fußball spielen, positiv gestärkt wird. Mehr als in anderen Sportarten. Und sie bleiben dem Fußball eher treu, wenn sie ab einem gewissen Alter in reinen Mädchen-Mannschaften spielen. Für uns sind das gute Gründe, die Mädchen speziell zu unterstützen“, sagt Huber.

Die Fußballerinnen waren von der Idee der Trainerinnen begeistert. Bild: Schober

Deutlicher Zuwachs

Apropos Unterstützung: Auch der Oberösterreichische Fußballverband tut viel, um die Mädchen zu fördern. „Diese Entwicklung ist sehr zu begrüßen, denn der Spirit in unserer Mannschaft ist super. Und je länger die jungen Fußballerinnen zusammen spielen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch später, in der Pubertät und darüber hinaus, dem Sport erhalten bleiben“, ist der Obmann-Stellvertreter überzeugt. Auch die Zahlen geben ihm recht: In den vergangenen Jahren gab es im Bereich Mädchen-Fußball deutliche Zuwächse. Aktuell sind in Österreich 10.600 junge Fußballerinnen gemeldet – Tendenz steigend. Diesem Trend träg auch der Bezirk Braunau Rechnung.

Es wurde trainiert – aber der Spaßfaktor war im Freizeitbad am wichtigsten. Bild: Schober

Fördertraining für Mädchen im Bezirk Braunau

Eine reine Mädchen-Fußballmannschaft: Was bei der Spielgemeinschaft Neuhofen/Pattigham/Pramet bereits Realität ist, soll es künftig – in ähnlicher Form – auch im Bezirk Braunau geben. Geplant ist, ein wöchentliches spezielles Fördertraining für Mädchen zu installieren. Gedacht ist dieses für Teilnehmerinnen der Jahrgänge 2009 bis 2012, wobei bei Bedarf das Training auch auf weitere Jahrgänge ausgeweitet werden kann. Als Trainingstag favorisieren die Verantwortlichen aktuell Montag oder Sonntag. Ziele des Fördertrainings: Mädchen sollen gemeinsam trainieren, Spiele gegen andere Mädchen-Mannschaften absolvieren und andere Fußballerinnen und Vereine kennenlernen, damit sie später dort Anschluss finden und so dem Sport erhalten bleiben.

Der geplante Ablauf

Nachwuchsleiterinnen und -leiter sowie Nachwuchstrainerinnen und -trainer kontaktieren die infrage kommenden Mädchen und melden diese bis Freitag, 24. März, Helmut Söllinger (Tel. 0664/ 1045445 oder an helmut.soellinger@aon.at). Interessierte Mädchen können sich auch direkt bei Helmut Söllinger melden. Am Freitag, 31. März, wird ein Besprechungstermin stattfinden, wo ins Detail gegangen wird (Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben). Zu diesem Termin sollten jeweils ein Elternteil und ein Vereinsvertreter kommen.

