Am 11. Juni wird in Maria Schmolln in die Pedale getreten

Weil Letztere doch abgesagt wurde, kehrte das OK-Team rund um Dominik Zillner nun wieder zum ursprünglichen Termin zurück. "Vergesst einfach, was ihr bisher über das Sonntagsrennen gehört habt, bei uns wird am Samstag, 11. Juni, in die Pedale getreten", erklärt die Sportunion, die bei der sechsten Auflage mit neuem Hauptsponsor an den Start geht: KTM Bike Industries. Zudem haben die Veranstalter bereits Vorkehrungen für 2023 getroffen.

"Wir haben bei der Gemeinde jetzt schon unseren Wunschtermin für das nächste Jahr fixiert. Damit uns das Hin und Her bei der siebten Auflage erspart bleibt", sagt Zillner. Weitere Infos und Anmeldung online unter www.xbike.at