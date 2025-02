Altlasten: Amag will Schadstoffe aus der Bodenluft saugen

Heute wird der Wald westlich des Industriegeländes der Amag in Ranshofen als Naherholungsgebiet genutzt, zwischen 1940 und 1951 hingegen als Deponie. Diese Jahre, in denen Abfälle aus dem Werk und vermutlich auch aus den umliegenden Siedlungen abgelagert wurden, haben ihre Spuren hinterlassen: Im so genannten Lochnerfeld, auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern, wurden zwei Arten von Schadstoffen gefunden. Zirka 70.000 Kubikmeter sind mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) sowie chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW) belastet. "Die so genannten PAK sind Schadstoffe, die starr sind und nicht wandern. Sie kommen unter anderem auch in Brandrückständen vor. Die CKW hingegen sind mobile Schadstoffe und könnten in die Tiefe absinken. Sie kamen in Lösemitteln zum Entfetten von Metallteilen vor", erklärt Gregor Gnjezda, Konsulent für technischen Umweltschutz. Das Lochnerfeld wurde als Altlast der Prioritätenklasse zwei eingestuft. Weil die Schadstoffe eben absinken und damit auch in das Grundwasser gelangen könnten, müssen Schritte gesetzt werden. Noch ist das Wasser nicht verunreinigt, Untersuchungen haben eine vernachlässigbare Menge an CKW zutage gebracht. Alle Untersuchungen wurden im Auftrag des Landes, federführend vom Umweltbundesamt, durchgeführt.

Mehrere Varianten geprüft

Proaktiv will der Aluminiumkonzern nun Verantwortung für die Altlasten übernehmen und rasch eine Sanierung umsetzen. "Unser Ziel war immer, eine wirksame Methode anzuwenden, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch die beste Sanierungslösung ist und möglichst geringe Auswirkungen auf die Umgebung hat", betont Bettina Gupfinger, die technische Geschäftsführerin von Amag-Service. Geprüft wurden mehrere Varianten, darunter eine Räumung, eine Rodung samt Abdeckung oder eine Verfestigung. Letztlich am überzeugendsten war das Sanierungsverfahren durch eine Bodenluftabsaugung. "Diese Methode ist nicht neu, aber die Amag ist hier trotzdem federführend, denn das wird zum ersten Mal seit der Novellierung des Altlastensanierungsgesetzes umgesetzt", sagt Christof Skala, Projekt- und Unternehmensberater vom Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Kurzum: Es ist neu für die Behörden, die ein neues Gesetz anwenden müssen. Wenn die behördlichen Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind, kann mit den Sanierungsmaßnahmen, sprich mit der Bodenluftabsaugung, begonnen werden. Die Projektverantwortlichen rechnen mit einem Beginn 2026.

Bettina Gupfinger (AMAG), Christof Skala (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) und Gregor Gnjezda (Technischer Umweltschutz) informieren

Was wird genau gemacht? Horizontaldrainagen werden errichtet, die die Bodenluft samt CKW absaugen, über Aktivkohlefilter reinigen und die gereinigte Luft an die Umwelt abgeben. Bis zu 99 Prozent der Schadstoffe sollen mit diesem Verfahren beseitigt werden, ausgelegt ist es auf maximal fünf Jahre. Die Sanierungsmaßnahmen werden großzügig gefördert, ein Fördersatz von 80 Prozent wurde vom Bund genehmigt, die restlichen Kosten übernimmt die Amag.

Zweite Altlast wird beobachtet

Auch eine zweite Altlast wurde in den Altlastenkataster aufgenommen, die OÖN berichteten, allerdings in Prioritätenklasse drei: Das Störfallbecken-Nord am Amag-Werksgelände. Die niedrige Einstufung bedeutet, dass keine unmittelbaren Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Mit regelmäßigen Untersuchungen soll diese Altlast zunächst nur beobachtet werden.

Ombudsstelle: Die Amag will die regionale Bevölkerung während der gesamten Umsetzungsphase mit Informationen über die Sanierungsmaßnahmen der Altlast versorgen. Unter amag.at/media/amag-ombudsstelle oder per Mail an obudsstelle@amag.at sind mehr Infos erhältlich.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar