Altkleidung: Lager voll, Absatzmärkte weggebrochen

Die Verwertungsmöglichkeiten für Alttextilien und -kleider sind wegen der Coronakrise europaweit eingebrochen. Die Lager sind voll, es ist nicht genügend Sortierpersonal verfügbar. Eine Verwertung ist derzeit nicht möglich, so der Bezirksabfallverband Schärding. Es werden keine Sammelmengen mehr abgenommen. Alttextilien sind in großen Lagerräumen nur befristet lagerbar, weil diese in Kontakt mit Feuchtigkeit zur Schimmelbildung neigen und dann gänzlich unbrauchbar werden.

In den Altstoffsammelzentren (ASZ) im Bezirk Schärding gilt daher ein sofortiger Annahmestopp. Ebenso muss die Sammlung über die dezentralen Alttextilcontainer, im Bezirk Schärding zumeist betrieben von der Volkshilfe, eingestellt werden. Die Empfehlung lautet, saubere und noch tragbare Bekleidung („alles was sie selbst in einen Second-Hand-Shop kaufen würden“) zu Hause lagern bis die Abgabe in den ASZ oder den Volkshilfecontainern wieder möglich ist. Kostenlose Vorsammelsäcke zur Zwischenlagerung zu Hause sind weiterhin in den ASZ erhältlich.