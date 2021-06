Wenn der Kümmel im Juli gedroschen wird, duftet es im ganzen Ort aromatisch nach der Gewürzpflanze. "Die Leute sind immer ganz verwundert und fragen, woher der Geruch kommt. Dass Kümmel auch bei uns kultiviert wird, ist vielen nicht bekannt", sagt Christine Katzlberger-Laimer, die seit 15 Jahren Kümmel in Gallenberg in Altheim anbaut. Derzeit steht das drei Hektar große Feld in Vollblüte.