Altheim war das musikalische Zentrum der Blasmusik

Drei Tage war die Stadt Altheim musikalisches Zentrum der Blasmusik.

Die Stadtmusikkapelle Altheim feierte 70 Jahre-Bestandsjubiläum und genauso viele Gastkapellen kamen zum Gratulieren und Musizieren.

Bild: Vorich

Am Sonntagvormittag nahmen 13 Musikkapellen an der Marschwertung teil, fünf in der höchsten Leistungsstufe "E" mit Showprogramm. Die jubilierende Stadtmusikkapelle präsentierte ein A, das nicht nur für Altheim steht, sondern auch für Andreas Zeilinger, Altheims Stabführer, der nach zehn Jahren seine Stabführerkarriere beendet und somit steht es auch für A wie Anfang. Alle Musikkapellen erreichten mehr als 90 Punkte und somit eine Auszeichnung. Die Trachtenmusikkapelle Palting mit Stabführerin Eva Staudinger erzielte mit ihrer Darbietung in „D“ die Höchstpunktezahl, nämlich 95,57. In „E“ war es der Musikverein Höhnhart mit Stabführer Josef Reinthaler und 93,85 Punkten. Beeindruckend war auch das Gesamtspiel aller Musikkapellen beim Festakt.

