Spaziergängerin in Altheim von Hund gebissen

Die Frau war mit ihrem Ehemann im Gemeindegebiet Altheim zu Fuß unterwegs, als ihnen eine 26-Jährige aus dem Bezirk Braunau mit ihrem Shepherd-Mischling entgegen kam.

Der Vierbeiner war angeleint, sprang die 59-Jährige aber plötzlich an und biss sie in den rechten Oberarm. Sie kam zu Sturz und wurde mit einer Bisswunde sowie einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus Braunau gebracht.

