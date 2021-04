Mopedtour endete für zwei junge Burschen im Spital

Die Jugendlichen waren auf der L1094, Waghamerstraße aus Altheim kommend Richtung Polling unterwegs, als einer der Lenker kurz nach der Ortseinfahrt Wagham sein Moped abbremste. Die zwei Dahinterfahrenden fuhren in Folge auf und stürzten über ihr Moped. Wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung berichtet, wurden sie nach ärztlicher Notversorgung mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Braunau gebracht.

