Altheim ist jetzt voll im Abstiegskampf

Der Winter hat am vergangenen Wochenende noch einmal seine Krallen gezeigt. Auch viele Partien der Innviertler Unterhaus-Vereine mussten wegen der äußerst schlechten Witterung abgesagt werden.

Landesliga West

Relativ aussichtslos ist die Lage für Dorf/Pram. Auch im Heimspiel gegen den Tabellenvierten SK Schärding ist das Tabellenschlusslicht Dorf klarer Außenseiter. Ob Esternberg seine Heimstärke in der Partie gegen den Tabellensechsten Schalchen ausspielen kann, wird sich zeigen. Ein schweres Auswärtsspiel wartet auch auf den Tabellenzweiten Andorf. Das Spiel in Kammer wird sicher keine "gmahte Wiesn". Leader Ostermiething empfängt zu Hause Bad Wimsbach und ist der Favorit in dieser Begegnung.

Bezirksliga West

Doch nicht ganz so klar, wie es zu Saisonbeginn ausgeschaut hat, verläuft der Titelkampf. Senftenbach findet sich momentan (mit einem Spiel weniger) auf Platz drei, hat aber nur zwei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Gilgenberg. Um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht es im Spiel SK Altheim gegen Schlusslicht Münzkirchen. Auch die Union Gurten 1b braucht dringend einen "Dreier", um vom vorletzten Platz wegzukommen. Ein hartes Unterfangen beim Tabellensechsten Taiskirchen. Einen heißen Kampf werden sich die Feichtinger-Brüder Martin und Josef im Duell Senftenbach gegen Taufkirchen/Pram liefern. Gilgenberg muss auswärts in Neumarkt die Tabellenführung verteidigen.

1. Klasse Südwest

Das Spitzenspiel der Runde steigt am kommenden Sonntag in Neuhofen, da gastiert der Tabellenzweite Lochen beim Titelanwärter. Lochen hat momentan fünf Punkte Rückstand, allerdings auch ein Spiel weniger. Zum Kellerduell treffen sich Tabellenschlusslicht Lohnsburg und St. Pantaleon. Unbedingt "anschreiben" sollte der Tabellenzehnte Obernberg im Heimspiel gegen Palting/Seeham (Vierter). Um einen gesicherten Mittelfeldplatz geht es in der Begegnung Neukirchen/E. gegen Hochburg/Ach.

1. Nordwest

Unaufhaltsam in Richtung Bezirksliga ist Riedau unterwegs. Auch im Auswärtsspiel in Lambrechten ist der überlegene Tabellenführer klarer Favorit. Kopfing empfängt die Truppe aus St. Marienkirchen/Sch., alles andere als ein "Dreier" wäre eine Enttäuschung. Mit einem Heimsieg im Kellerderby gegen Sigharting könne St. Roman den Anschluss an das hintere Mittelfeld schaffen. Schwierig wird es für Schlusslicht Ort im Heimspiel gegen Natternbach. Aber vielleicht gelingt eine Überraschung.

1. Mittewest

Ob Eberschwang ausgerechnet in Gallspach Punkte mitnehmen kann, ist mehr als fraglich. Jeder Punkt ist wichtig, um von den hinteren Tabellenplätzen wegzukommen. Nur Außenseiter-Chancen hat Peterskirchen in der Auswärtspartie in Rottenbach. Mit einem vollen Erfolg im Heimspiel gegen Taufkirchen/Tr. könnte Hohenzell einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga machen.

2. Klasse West

Mettmach könnte mit einem "Auswärtsdreier" beim Tabellenvorletzten Polling einen großen Schritt weg vom Tabellenende machen. Der Tabellenzweite Riegerting hat Aspach/W. zu Gast und möchte mit einem Dreier weiter erster Verfolger von Leader Waldzell sein. Pattigham/Pramet braucht ebenfalls im Heimspiel gegen Nachzügler Zell/Pettenfirst einen vollen Erfolg, um im Spitzenfeld zu bleiben. Leader Waldzell hat im Auswärtsspiel beim Tabellenfünften Bruckmühl die große Chance, den Vorsprung noch etwas zu vergrößern.

2. Westnord

Aurolzmünster fordert am kommenden Sonntag den Tabellenführer aus Prambachkirchen, ein Punktezuwachs ist allerdings eher unwahrscheinlich. Ein reines Schärdinger Derby steigt in Wesenufer, da ist am Sonntag der Tabellenzweite ATSV Schärding zu Gast.

2. Klasse Südwest

St. Peter empfängt im Spitzenspiel den Tabellenführer aus Jeging und möchte eine Überraschung liefern. Fleißig Punkte sammeln muss weiterhin Uttendorf. Mit einem Erfolg gegen Tarsdorf könnte man ans hintere Mittelfeld andocken. Pfaffstätt empfängt Schlusslicht Mauerkirchen und will sich in dieser Partie natürlich keine Blöße geben. Pischelsdorf könnte sich mit einem Heimsieg gegen St. Radegund noch weiter nach vorne arbeiten.