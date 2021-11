Altes und Neues verbinden: Sowohl in der Architektur als auch in der Küche

Dieser Hof hat Geschichte. Das Leitnergut in der Gemeinde Ort im Innkreis hätte viel zu erzählen – bis ins Jahr 1312 reicht die Geschichte des Gutshofes zurück. Und auch der 250 Jahre alte Leitner-Stadel lässt erahnen, was in ihm schon alles vorgegangen ist. Doch auch aus jüngerer Zeit gäbe es Geschichten zu berichten, denn der Stadel steht auf dem Gelände des legendären Festivals "Woodstock der Blasmusik".