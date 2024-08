Altenheim Zell an der Pram nach Evakuierung: "Sind mit den Fortschritten zufrieden"

Sturmböen bis zu 100 km/h, 60 Liter Regen binnen einer Viertelstunde: Für das Bezirksalten- und Pflegeheim Zell an der Pram war das zu viel. Bei einem Unwetter in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli wurde das Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Teile des Daches wurden weggerissen, Wasser drang über drei Stockwerke bis in den Keller vor.