Altenbetreuungs-Schule wechselt ins Wirtshaus

Für die Ausbildung der angehenden Pflegekräfte sei damit trotz etlicher Interessenten von anderen Standorten jetzt in der Marktgemeinde Andorf ein geeigneter Platz gefunden werden, so Karl Buchinger (VP), der im Rahmen der Bürgermeisterwahlen im Herbst in Andorf antritt.

"Die Räumlichkeiten für die Schule werden generalsaniert und modern ausgestattet." Andorf bündle somit die Ausbildung für Pflegeberufe im Bezirk. Mit der Altenbetreuungsschule, dem Ausbildungslehrgang "Junge Pflege" und dem vierjährigen Lehrgang an der landwirtschaftlichen Fachschule würden für die dringend benötigten Kräfte in den Pflegeberufen in Summe gute Voraussetzungen geschaffen. Die Marktgemeinde Andorf sei schon immer Vorreiter bei sozialen Projekten gewesen, so Karl Buchinger.

Mit dem Standort am Kirchenplatz in Andorf könne darüber hinaus ein wichtiger Impuls für das Ortszentrum geschaffen werden.

Vorangegangen seien langjährige Bemühungen seitens der Andorfer Politik, aber auch seitens der Landtagsabgeordneten Hans Hingsamer und Barbara Tausch.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Andorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.