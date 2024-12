 Alte Skateranlage aus Passau soll Teil einer neuen Anlage in Ried werden

Einen neuen Skatepark hat die Stadt Passau errichtet – die bisherige Anlage in Passau-Kohlbruck wurde geschlossen, die noch vorhandene Ausstattung hat mit der Stadt Ried neue Nutzer gefunden. Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper: "Mit der Fertigstellung der Anlage in der Regensburger Straße hat die Skate-Community in Passau bereits seit Sommer eine neue Heimat. Die Ausstattung der Anlage in Kohlbruck wird nun den Skatern in Oberösterreich Freude bereiten.