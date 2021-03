Bewegung an der frischen Luft, den Kopf freibekommen, durchatmen, Kraft tanken – all diese Dinge sind für unser Wohlbefinden essenziell und in den vergangenen zwölf Monaten noch wichtiger geworden, als das bereits vor der Corona-Pandemie der Fall war. Spazierengehen ist längst nicht mehr nur etwas für ältere Menschen, sondern zum Volkssport Nummer eins geworden. Viele haben dabei die Lust an der Langsamkeit für sich entdeckt.