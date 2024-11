Kirchberger Altbürgermeister Franz Zehentner gestorben

Zehentner war 20 Jahre lang Bürgermeister von Kirchberg und mehr als zehn Jahre lang Bürgermeistersprecher im Bezirk Braunau. In seiner Amtszeit setzte er unter anderem die zentrale Wasserversorgung um und ließ Schule und Kindergarten generalsanieren. 2020 verabschiedete sich Zehentner in die "Politpension." Er war Mitglied zahlreicher Kirchberger Vereine und Obmann des Kirchberger Kameradschaftsbundes. Zehentner wird am Samstag, 23. November, 10 Uhr, in der Pfarrkirche Kirchberg verabschiedet.